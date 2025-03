Uma obra que está sempre a meter água

Ninguém tem dúvidas de que o novo parque ribeirinho à entrada de Tomar deu um novo encanto à cidade. Depois de décadas repleta de barracas onde viviam centenas de pessoas, a zona do Flecheiro tem uma nova cara e o rio Nabão é o grande protagonista, mas o problema é que está sempre a meter água sempre que chove com mais intensidade. Com tantos milhões ali gastos e a promessa de que ia prevenir cheias, o que correu mal com esta obra que ainda por cima teve a mão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)?.