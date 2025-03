Uma visita só para dar nas vistas

Depois de ter estado numa visita oficial na Eslovénia a dizer que sentia saudades de dar aulas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma aparição de surpresa, não agendada, no Encontro Nacional de Juventude que se realizou no pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de Xira.

Depois de ter estado numa visita oficial na Eslovénia a dizer que sentia saudades de dar aulas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma aparição de surpresa, não agendada, no Encontro Nacional de Juventude que se realizou no pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de Xira. Marcelo Rebelo de Sousa sentou-se a ouvir as preocupações dos jovens e a dar-lhes alguns conselhos para o seu futuro profissional. No final voltou a dar selfies a torto e a direito a quem as pedia. Foi uma espécie de recompensa aos bravos que por lá ficaram a ouvi-lo....