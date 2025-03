Jogar às cartas na Assembleia de Freguesia de Alverca e Sobralinho

Na última Assembleia de Freguesia Extraordinária de Alverca do Ribatejo e Sobralinho a bancada do PS levou um puxão de orelhas do público.

Na última Assembleia de Freguesia Extraordinária de Alverca do Ribatejo e Sobralinho a bancada do PS levou um puxão de orelhas do público. Armando Corte Real, morador do Sobralinho, uma presença habitual nas assembleias de freguesia, pediu respeito ao eleito socialista, Pedro Sá, por estar a jogar solitário (jogo de cartas) no computador portátil. Outro munícipe, que interveio no período destinado ao público, depois de fazer a questão ao executivo da junta, também se referiu “ao seu colega do solitário” numa alusão a Pedro Sá. Ainda há dúvidas de que em muitas reuniões de autarcas na nossa região há alguns que só lá estão a fazer figura de corpo presente?.