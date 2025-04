partilhe no Facebook

Rui Barreiro é daqueles políticos que nem de porrada é farto e que se tem numa conta manifestamente sobrevalorizada. E não é o Cavaleiro Andante que o diz mas sim alguns dos seus camaradas, que voltaram a vê--lo lutar por um lugar na lista de candidatos a deputados do PS por Santarém e, mais uma vez, a levar sopa. O lugar de Santarém na lista, o 5º, foi dado a Tatiana Silvestre, ex-administradora do Hospital Distrital de Santarém, deixando Barreiro à beira dos cuidados intensivos. Será desta que Barreiro se convence que a sua vida no PS já passou à História ou vai continuar a malhar em ferro frio até os pulsos aguentarem?.