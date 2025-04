Pobres mas resilientes...

A escola sede do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso em Alverca recebeu um grupo de alunos e professores estrangeiros num evento Erasmus que visou dar maiores competências aos jovens alunos.

A escola sede do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso em Alverca recebeu um grupo de alunos e professores estrangeiros num evento Erasmus que visou dar maiores competências aos jovens alunos. Infelizmente, o estado da escola há muito que não é o melhor e são precisas obras para melhorar o edifício. Veja-se por exemplo o estado deste estore que o Cavaleiro Andante encontrou enquanto percorria o exterior do edifício. Será que a ideia era mostrar à comitiva estrangeira a resiliência dos estudantes e professores portugueses, que frequentam aulas com condições muito pouco simpáticas? Se sim, então a missão foi cumprida com sucesso!.