Pouco católico

A Diocese de Santarém celebrou no sábado, 30 de Março, o Jubileu das Crianças e Adolescentes que contou com a participação de cerca de 700 pessoas. No mesmo fim-de-semana realizou-se o Encontro Nacional de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) do Ensino Secundário (ENES). A caminhada entre a Igreja de Santa Clara e o largo do Seminário foi uma alegria, mas pelo meio deixou--se um rasto de lixo no Jardim da República e junto à Sé que não dignificou as iniciativas. Os mais preguiçosos vão dizer que não há caixotes de lixo suficientes para tanta gente, não tivesse a morte sempre uma desculpa.