Já é sabido que o presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, é homem de poucas palavras e discreto. Mas bateu todos os recordes na apresentação feita pela equipa da Infraestruturas de Portugal sobre as alterações ao projecto de modernização da Linha do Norte. O autarca, ao contrário do presidente da Junta de Alhandra, não abriu a boca e entrou mudo e saiu calado. Nem com o comboio a passar na sua freguesia foi capaz de colocar alguma questão, dizer estou aqui ou saudar os fregueses que intervieram. É caso para dizer que o autarca ficou mesmo a ver passar os comboios… .