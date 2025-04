Novo posto de saúde? Sim. Pagar por ele? Nem pensar!

O deputado municipal do Chega em Salvaterra de Magos, Gonçalo Esteves, mostrou que a aritmética política pode ser mais complexa do que parece.

