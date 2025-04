O Centro de Saúde da Castanheira do Ribatejo, gerido pela Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, cujo conselho de administração é liderado por Carlos Andrade Costa, mete água em vários gabinetes sempre que chove com maior intensidade e quem lá trabalha já sabe do problema, colocando as tomadas eléctricas a uma distância segura do chão. Muitas áreas do centro parecem um estendal mas o Cavaleiro Andante percebe algumas das imagens que vieram a público na última semana: antes jogar pelo seguro do que arriscar ser alvo de uma inesperada terapia de choque!.