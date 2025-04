Bem podiam esperar sentados

A vereadora do Chega na Câmara de Santarém, Manuela Estêvão, discorda do investimento do município na frente ribeirinha que se estende da Ribeira de Santarém a Alfange.

A vereadora do Chega na Câmara de Santarém, Manuela Estêvão, discorda do investimento do município na frente ribeirinha que se estende da Ribeira de Santarém a Alfange, cujo projecto foi apresentado recentemente, sem que, antes, seja garantida a regularização do rio Tejo e a deslocalização da Linha do Norte que atravessa esses povoados. A autarca entende que a colocação de equipamentos em zona de leito de cheia pode ser mandar dinheiro por água abaixo. O Cavaleiro Andante compreende a argumentação, e também a necessidade do Chega em demarcar-se do unanimismo, mas se a autarquia ficar à espera desses ‘milagres’ para depois fazer a obra, bem pode esperar sentada porque nem com a ajuda de Santa Iria se safa. E a margem do Tejo na capital de distrito continuará a ser uma mancha na paisagem que envergonha qualquer escalabitano que se preze….