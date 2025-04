Pai, Filha & Artistices

A vereadora da Câmara de Alpiarça, Margarida Rosa do Céu, mostrou o seu amor de filha quando na última reunião do executivo da Câmara de Alpiarça votou contra a acta da reunião anterior, na qual o pai, Joaquim Rosa do Céu, interveio no período do público, como já vem sendo habitual desde que se chateou com a presidente da câmara, Sónia Sanfona. A vereadora, que também está em conflito com a presidente e renunciou aos pelouros, estava contra a acta, aprovada pelo PS e CDU, porque dizia que faltavam referências a 13 minutos da reunião. Toda a gente percebeu que estava a falar da intervenção do pai e presidente da Fundação José Relvas, que tinha dito na altura que ia pedir uma certidão da acta num estilo a que já habituou as pessoas. O número da Dupla Ele e Ela terminou com uma demonstração de malabarismo com o pai a dizer no período de intervenção do público que tinha ficado muito preocupado com a aprovação da acta e que esta era uma situação muito feia em democracia, aquela coisa que também serve para quem já foi presidente da câmara enxovalhar o seu antecessor que ficou como vereador da oposição e que fez a inauguração e uma escultura sem convidar o artista porque se tinha chateado com ele.