Conselhos de amigo

O ex-presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Telmo Faria, marcou presença em Alenquer na apresentação da candidatura do seu amigo Francisco Guerra, pelo movimento TODOS, à presidência da Câmara de Alenquer. E pode dizer-se que não foi uma presença que passou despercebida, uma vez que coube ao empresário ser o primeiro a subir ao púlpito, antes do candidato. Sem discurso escrito, Telmo Faria falou da sua terra, Óbidos, da experiência enquanto autarca, e deu muitos conselhos ao amigo — tantos, que se passaram quarenta minutos. Quem não soubesse ao que ia, até diria que Telmo Faria era o candidato a Alenquer, uma vez que falou mais do que o próprio cabeça-de-lista….