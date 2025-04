Noras não perdeu o jeito

A inauguração da zona envolvente à Praça de Touros de Santarém decorreu no sábado, 5 de Abril, em dia de corrida e a descerrar a placa estiveram o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e José Miguel Noras, provedor da Misericórdia de Santarém e que foi durante dez anos presidente do município. A intervenção foi feita e paga pela autarquia em terrenos da instituição, numa parceria que poderá continuar no futuro no que toca à praça de touros. Na hora de descerrar a placa alusiva à inauguração, João Leite perguntou a Noras, em jeito de brincadeira, se ainda se lembrava como se fazia, ao que este respondeu que nunca se perde o jeito. Aliás, isso mesmo ficou bem patente durante a intervenção do ex-autarca. Quem já tinha saudades dos discursos do agora historiador e provedor ficou de papinho cheio… .