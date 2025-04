O galo Gervásio e o bode cantoneiro

A população de Alenquer deu nota através das redes sociais que tem um novo habitante a circular pela vila e até já o baptizaram de Gervásio. Trata-se de um galo que tem chamado a atenção por conviver com os pombos. Além do Gervásio, foi visto um bode a passear pelo passeio a comer as ervas da calçada. “Alenquer é a nova terra dos fenómenos... Galos que se identificam como pombos e bodes que se acham cantoneiros...”, lê-se nas redes sociais. Será que Alenquer vai concorrer com o Entroncamento como a terra dos fenómenos?.