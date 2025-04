Ramiro Matos, Pedro Ribeiro e os gastos com festas em Santarém

Ramiro Matos (à direita na foto), figura de proa do PSD em Santarém e actual presidente da empresa municipal Águas de Santarém, de vez em quando gosta de partilhar o que lhe vai na alma, sobretudo quando o ambiente político começa a aquecer. Com o candidato do PS à Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro (à esquerda na foto), a zurzir nos gastos que o município, liderado pelo PSD, despende em festas, Ramiro Matos não se ficou. Em publicação nas redes sociais sentenciou que “as festas em Santarém não se atacam. Celebram-se”. E acrescentou: “num tempo em que tanto se fala da importância da cultura, da identidade e da coesão social, é lamentável ver pessoas preferirem o caminho da crítica fácil, atacando as festas, como se o valor investido para reunir milhares de pessoas em alegria, tradição e orgulho fosse um desperdício”. Curiosamente, PSD e PS têm um acordo de governação na Câmara de Santarém e os socialistas até têm dois vereadores com funções executivas, um deles na área da Cultura, mas as preocupações da campanha socialista com os gastos em festejos ainda não chegaram ao debate político nas reuniões do executivo. Vá lá saber-se porquê....