O "Adjunto" Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira, o presidente da distrital do PSD de Santarém, não tem profisssão definida, e por isso ficou às aranhas quando teve que preencher a ficha de deputado na Assembleia da República. À falta de melhor escolheu a profissão de "Adjunto", que era o lugar que ocupava na equipa do seu antecessor e camaradinha de partido João Moura, que agora está Secretário de Estado da Agricultura, um sector que João Moura domina muito bem no meio dos negócios da empresa de arquitectura da sua mulher.

Ex-vereador e ex-presidente de junta, Ricardo Oliveira chegou a deputado da Nação e presidente da distrital do seu partido sem ao menos ter tirado um curso de agricultor, ou aparentemente envergonhado por a sua principal actividade ter sido vendedor de automóveis. O Cavaleiro Andante convida-o a actualizar a ficha de deputado no Parlamento e a perder a vergonha de assumir que é empresário ou vendedor de profissão, o que não é vergonha nenhuma num país que tem os Joões Mouras desta vida como secretários do Estado.