O presidente, o vereador e o tractor do Madelino

Na última reunião de câmara de Salvaterra de Magos, o vereador Noel Caneira foi apanhado a mostrar algo no telemóvel ao presidente Hélder Esménio. A imagem é enigmática e levanta suspeitas: estariam a ver as últimas sondagens? A lista dos candidatos do PS a concorrer a operador de maquinaria pesada? Ou, quem sabe, o já célebre vídeo do socialista Francisco Madelino aos comandos de um tractor, desbravando mato? Diz o candidato do PS que a economia e as políticas públicas devem articular-se na prevenção dos incêndios, tudo enquanto maneja o volante com destreza e serenidade. Na zona norte do concelho já se fala em criar o “Safari do Madelino” - uma volta de tractor, uma palestra sobre combustíveis florestais e, para os mais pequenos, uma aula prática de governança agrícola. Em Salvaterra de Magos, pelos vistos, a política continua terreno fértil. Resta saber se as habilidades de Madelino ao volante do tractor convencem o povo das suas habilidades e chegam para colher uma vitória lá para o Outono. O Cavaleiro Andante aguarda com expectativa as próximas façanhas do ex-presidente do IEFP e do Inatel, quem sabe a fazer o pino ou a dar piruetas encarpadas enquanto rega os tomates na sua horta….