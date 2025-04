Onda amarela lotou a reunião de câmara de Benavente

Na última reunião do executivo da Câmara de Benavente, o poder mudou de mãos e ninguém se deu conta. Durante alguns minutos, o presidente Carlos Coutinho (CDU) virou espectador e o presidente da Associação Recreativa Senhora da Graça, José Santos, assumiu os comandos. Deu a palavra, tirou a palavra, chamou o elenco municipal a intervir e até incluiu crianças, que também tiveram tempo de antena com o consentimento dos pais. Em causa estava um pedido da Associação Recreativa Senhora da Graça para o executivo lhe conceder apoio financeiro para as actividades do rancho folclórico. A presença de cerca de duas dezenas de pessoas ligadas à colectividade na reunião pública foi de tal ordem e imprevista que deixou outros munícipes que queriam intervir do lado de fora do salão nobre à espera de vez para se sentar.