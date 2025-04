Uma mentira na Chamusca que bem podia ser verdade

O coordenador da Unidade de Saúde Familiar da Chamusca, o médico César Monteiro, utilizou as redes sociais daquela instituição para brincar ao Dia das Mentiras, anunciando a sua saída para abraçar outros desafios profissionais. A atitude do clínico não só revela falta de bom senso e de solidariedade para com os milhares de chamusquenses que estão sem médico atribuído, como também demonstra que o responsável não sabe distinguir o trigo do joio. É que brincar nas páginas oficiais de uma instituição como a USF não é o mesmo que fazê-lo nas suas redes sociais. Da próxima vez que alguém naquela casa quiser brincar ao Dia das Mentiras que o faça como deve ser, anunciando a chegada de mais médicos e a resolução dos problemas graves na área da Saúde que o concelho vive há muitos anos.