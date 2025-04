Forte da Casa tem um centro de saúde doente

O Centro de Saúde do Forte da Casa é o espelho do que tem sido o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde.

O Centro de Saúde do Forte da Casa é o espelho do que tem sido o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Infiltrações, humidade e bolor fazem parte do dia-a-dia dos que trabalham naquelas instalações. Além da falta de médicos, a unidade precisa de obras urgentes, como comprovam estas fotografias tiradas numa visita do vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares. A imagem vale por mil palavras e é bem ilustrativa do estado de enfermidade em que está a saúde no concelho….