Novidades da caserna de Alcanena: Rui Anastácio descalço e com as calças rotas nos joelhos

O empresário e presidente da Câmara de Alcanena vai promover dia 17 de Abril uma sessão de apresentação dos resultados preliminares da Carta Arqueológica do concelho de Alcanena. A iniciativa vai ser pretexto para alguns estudiosos analisarem também um vídeo de promoção do autarca que ainda pode ser visto no Facebook. No vídeo, Rui Anastácio diz que é o melhor do mundo, que não há ninguém como ele, que Alcanena teve muita sorte em não ter morrido à nascença, entre outros elogios que ignoram todos os que diariamente trabalham e governam a autarquia. Quem não quiser dar-se ao trabalho de ver o vídeo, fica já a saber que Rui Anastácio é o super-homem de Alcanena. Para fazer jus à sua vaidade e sobranceria até se apresenta de calças rasgadas e descalço, como se nós todos, que vivemos no concelho, não soubéssemos que ele tem uma sapataria e um guarda-roupa de fazer inveja ao rei de Espanha. Na apresentação da carta arqueológica, a que deverão comparecer todas as grandes empresas de comunicação social do mundo, Rui Anastácio deverá aparecer vestido com uma pele curtida artesanalmente, pelas razões que só os da terra é que podem saber.