Socialistas na graça do Senhor

Esta semana começou abençoada para os candidatos socialistas às legislativas pelo círculo de Santarém e também para o candidato do PS à presidência da Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro. Pouco antes das 10h00 da manhã de segunda-feira, os políticos e aspirantes a lugares no Parlamento e ao trono municipal, entre os quais estavam também os três primeiros da lista às legislativas Marcos Perestrelo, Hugo Costa e Mara Lagriminha, faziam tempo tranquilamente na escadaria junto à Sé de Santarém que chegasse a hora da audiência com o bispo D. António Traquina. O Cavaleiro Andante não sabe se os políticos se foram confessar, até porque o sigilo da confissão é inalienável, ou se foram apenas ‘vender o seu peixe’, como já foram outros e irão por certo mais alguns entretanto. Porque nestas compitas eleitorais todas as ajudas são poucas e mesmo os partidos socialistas, republicanos e laicos gostam de estar na graça do Senhor....