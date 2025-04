Tratamento caseiro

Pouco tempo depois da ordem dos enfermeiros e o sindicato daqueles profissionais terem alertado para a desumanidade existente no Hospital Vila Franca de Xira, onde mais de uma centena de pessoas estava internada nas urgências em macas, a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULSET), que gere o hospital, informou que deu início este mês a um inovador conceito que pode ajudar a resolver parte do problema: a hospitalização domiciliária. Basicamente, manter os doentes a receber tratamento em casa em vez de ir entupir o hospital. O Cavaleiro Andante leu com interesse o comunicado da ULSET e sorriu, seguindo aquele velho conselho que diz que rir é o melhor remédio....