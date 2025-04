A ver passar os comboios

A sessão pública de esclarecimento sobre o traçado da linha de alta velocidade no concelho de Rio Maior contou com a presença de mais de uma centena de pessoas que ouviram explicações e esclarecimentos sobre a possível passagem do comboio no concelho, o único do distrito de Santarém afectado pelo projecto. Alguns dos presentes expressaram as suas preocupações quanto aos impactos desse empreendimento, mas à boca pequena, e com alguma ironia, alguém dizia ao Cavaleiro Andante que não havia motivo para grande preocupação porque, provavelmente, nos anos mais próximos o único comboio que se iria ver por aquelas bandas era o que estava projectado na tela do Cineteatro de Rio Maior. Ou não tivesse Rio Maior já histórico na matéria, pois também em 2007 estava no mapa do projecto do TGV e depois foi o que se (não) viu....