É preciso ter galo!

O traçado da linha de alta velocidade previsto para ligar o Porto a Lisboa toca ao de leve no distrito de Santarém, mais precisamente no concelho de Rio Maior, e no seu percurso apenas atropela uma habitação.

O traçado da linha de alta velocidade previsto para ligar o Porto a Lisboa toca ao de leve no distrito de Santarém, mais precisamente no concelho de Rio Maior, e no seu percurso apenas atropela uma habitação. A fava calhou a Fernando Morais e família, residentes no lugar de Casalinho, que não se conformam com a sua sina. Numa sessão de esclarecimento realizada na passada semana em Rio Maior, o possível lesado disse que o que lhe coube em sorte é quase como acertar no euromilhões. Só que ao contrário....