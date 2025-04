Nem as eleições lhes valem

Alguns munícipes do concelho de Alenquer têm aproveitado para levantar problemas antigos que estão por resolver, na esperança de que as coisas se desembrulhem em ano de eleições.

Alguns munícipes do concelho de Alenquer têm aproveitado para levantar problemas antigos que estão por resolver, na esperança de que as coisas se desembrulhem em ano de eleições. Mas a julgar pelas respostas do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, de saída da autarquia, não vale a pena acreditar no Santinho das Autárquicas porque não vai prometer nada que não possa cumprir. Exemplo disso são os arruamentos da Guizanderia, Carregado, que há décadas precisam de obras. O autarca já avisou que não está nada calendarizado e que a intervenção é avultada, pelo que não se compromete com datas. A coisa, pelos vistos, é tão complicada que nem com eleições se resolve....