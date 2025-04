Frazão volta a atacar e João Leite sem papas na língua

O ex-vereador do Chega na Câmara de Santarém Pedro Frazão, ainda deputado à Assembleia da República pelo círculo de Santarém, é agora cabeça de lista do Chega por Aveiro às próximas legislativas. E, no âmbito da pré-campanha, Frazão esteve em Espinho à porta da casa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, onde deixou um carta com perguntas incómodas. E numa delas, segundo informou a SIC Notícias, questionava o primeiro-ministro sobre a forma como enriqueceu. Quem não gostou da notícia, ou melhor, do comportamento do político do Chega, foi o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), que durante três anos esteve com ele no executivo municipal. “Execrável. Não deixou saudades em Santarém. Alguém que olha ao espelho e vê várias caras… tal como o RAP confirmou. Não presta, mesmo”, escreveu, sem meias palavras, o autarca social-democrata em reacção à notícia. As campanhas eleitorais prometem por terras escalabitanas....