João Santos foi eleito presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira em 2017 e foi um homem que se matou a trabalhar dia e noite pela cidade onde cresceu e vive. Isto até a CDU ter decidido embirrar com ele e apresentar uma denúncia no Tribunal de Contas por este, na altura, estar a acumular, sem saber que isso era ilegal, o vencimento de professor com o de presidente da junta. João Santos saiu com o rabo entre as pernas da confrontação com os comunistas e acabou por devolver as verbas que recebeu indevidamente para o caso morrer no Ministério Público. Mas manteve-se como professor e comentador da CNN, estando hoje quase irreconhecível. O Cavaleiro Andante acredita que bem lá no seu íntimo deve estar muito agradecido aos tipos da CDU de Vila Franca de Xira por o terem perseguido. Deixou de trabalhar 24 horas por dia, passou a dedicar mais tempo aos seus alunos e como comentador, um destes dias, ainda chega a director de programas daquele canal televisivo. Bendita CDU, deve João Santos estar a dizer agora, por o ter ajudado a crescer na vida e a deixar a política mesquinha do burgo….