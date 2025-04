Fazer política à distância

A pandemia já se foi há muito mas o vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Salvaterra de Magos, Luís Gomes, tomou-lhe o gosto e continua a participar nas reuniões do executivo em modo remoto.

A pandemia já se foi há muito mas o vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Salvaterra de Magos, Luís Gomes, tomou-lhe o gosto e continua a participar nas reuniões do executivo em modo remoto, por videoconferência, sendo, que saibamos, caso único na região. A distância começa a ser tanta que o Cavaleiro Andante não se admirava nada se, após as próximas eleições autárquicas, o BE desaparecesse mesmo de vez das reuniões do executivo em Salvaterra de Magos....