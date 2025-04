Um cheirinho a xenofobia...

Na última Assembleia de Freguesia de Vialonga o eleito do Chega, Fernando Fernandes, criticou o que chamou de “invasão” de estrangeiros que está a acontecer na freguesia. “Ao princípio eram só homens, agora já são famílias inteiras, com cheiro a caril e a outras fragrâncias e hábitos diferentes daqueles a que estamos habituados em Vialonga”, criticou. As restantes bancadas reagiram, com Célia Duarte, do CDS, a ironizar dizendo que o pior cheiro que se vai sentido é o cheiro a mofo; e Pedro Canto, do PS, a lamentar que o comentário do eleito do Chega cheirava, sim, a xenofobia. Perante esta situação, o Cavaleiro Andante, que adora especiarias, deixa uma ideia a Fernando Fernandes: que tal pôr a mesa e convidar alguns desses rostos de que falou para almoçar ou jantar? Afinal de contas, toda a gente sabe que é à mesa que se resolvem muitos amargos de boca e não há nada que uma boa galinha de caril não resolva....