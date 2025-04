A vereadora que vai a todas

A vereadora do PSD em Tomar, Lurdes Fernandes, não pára. A autarca corre tudo o que é eventos no concelho. Muito activa no Facebook, Lurdes Fernandes publica diariamente fotografias que comprovam a sua presença em diversas iniciativas, de manhã à noite. Só no fim-de-semana de Páscoa, esteve no mercado semanal de Tomar, num festival de Jazz em Peralva, nas cerimónias pascais em São Pedro de Tomar, na apresentação de um livro, no Torneio Cidade Tomar Hóquei em Patins, na feira de velharias de Tomar e no Cortejo da Aleluia em Cem Soldos. Se Deus é omnipresente e está em todo o lado, como algumas doutrinas afiançam, Lurdes Fernandes, pelos vistos, para lá caminha – embora num universo mais restrito, que se cinge ao concelho de Tomar….