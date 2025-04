partilhe no Facebook

As árvores morrem de pé

Em Tomar o abate de árvores que a actual governação socialista tem levado a cabo continua a gerar discórdia. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, diz que há hoje em Tomar mais do dobro das árvores que existiam há 10 anos. A oposição critica o abate de árvores e até o povo vai à reunião de câmara queixar-se. Uma moradora foi mais longe e criou mesmo uma petição online contra o abate de árvores, que conta com mais de 200 assinaturas. Enfim, uma diferença de perspectivas que promete continuar a animar o debate político em Tomar, pelo menos até se chegar a uma conclusão sobre quem é que está a confundir a árvore com a floresta….