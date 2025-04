Críticas repetitivas e um sorriso fora do tempo marcam reunião de câmara de Abrantes

A última reunião de câmara de Abrantes foi mais uma vez marcada por trocas de críticas e temas repetidos entre a oposição e a maioria socialista, como a melhoria das estradas ou as contratações públicas. O período antes da ordem do dia voltou a transformar-se num palco de acusações entre os vereadores Vítor Moura (PSD) e Vasco Damas (ALTERNATIVAcom) e o PS, desviando atenções da ordem de trabalhos, onde se discutem assuntos concretos para o concelho. O debate arrastou-se até à discussão dos pontos da ordem de trabalhos, onde Vítor Moura chegou até a questionar o sorriso da vereadora Celeste Simão a uma crítica do social-democrata, o que gerou a indignação da socialista por ver as suas expressões faciais “policiadas”. Resumindo e concluindo: discutiu-se pouco, zangou-se muito e sorriu-se o suficiente para gerar uma pequena crise diplomática causada por expressões faciais.