Nas últimas semanas o Hospital Vila Franca de Xira não teve descanso no campo mediático pela negativa.

Em todas as frentes!

Nas últimas semanas o Hospital Vila Franca de Xira não teve descanso no campo mediático pela negativa, apesar da administração liderada por Carlos Andrade Costa continuar a enviar notas de imprensa dando destaque do bom que por ali também se faz. Os utentes têm-se queixado vezes sem conta e já quase não há mês em que não haja uma manifestação à porta, seja de trabalhadores seja de utentes. A semana passada foi a Frente Comum de Sindicatos a pedir melhores condições para os trabalhadores. O hospital realmente anda a ouvir queixas em todas as frentes. É caso para dizer que tem sido uma verdadeira...frente fria!.