Ilha de lixo

Em Vialonga, as queixas dos moradores sobre a falta de civismo de alguns moradores continuam.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Em Vialonga, as queixas dos moradores sobre a falta de civismo de alguns moradores continuam e no fim-de-semana da Páscoa houve quem partilhasse uma imagem reveladora do estado em que se encontrava uma ilha ecológica em Vialonga. O Cavaleiro Andante olha para a imagem e consegue perceber por que é que o lixo se espalha à sua volta: ninguém consegue sequer chegar ao bocal para poder depositar o lixo e é obrigado a atirá-lo pelo ar. Esta é de facto uma ilha, mas de ecológica não tem nada....