A banda de rock Iron Maiden tem no seu alinhamento uma canção bastante popular, chamada Fear of the Dark (Medo do Escuro), que pode bem servir de ilustração musical para o estado em que se encontra um dos elevadores da passagem superior pedonal de acesso à Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. Além de malcheiroso, grafitado e vandalizado, o interior do elevador só tem uma parca luzinha a funcionar, mergulhando-o na escuridão profunda logo que as portas fecham, num verdadeiro cenário capaz de pregar um susto aos mais valentes. O que, bem vistas as coisas, pode até ajudar a explicar o cheirinho a urina que por ali abunda....