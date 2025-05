Corações ao alto!

Vila Franca de Xira assinalou o 25º aniversário do programa “Coração Saudável”, promovido nas piscinas municipais, com um almoço de convívio que teve lugar no pavilhão municipal da cidade.

Vila Franca de Xira assinalou o 25º aniversário do programa “Coração Saudável”, promovido nas piscinas municipais, com um almoço de convívio que teve lugar no pavilhão municipal da cidade. Uma almoçarada não parece ser a melhor escolha para cuidar do coração. A menos que tenha sido um menu a virar para o vegetariano, daqueles que não contribuem para entupir as artérias nem dão vontade de dormir uma valente sesta....