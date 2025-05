O cravo insurgente

Nas comemorações do 25 de Abril, em Benavente, quem roubou a cena ao presidente da assembleia municipal, Mário Rui Santos, foi um cravo vermelho com espírito de resistência.

Nas comemorações do 25 de Abril, em Benavente, quem roubou a cena ao presidente da assembleia municipal, Mário Rui Santos, foi um cravo vermelho com espírito de resistência. Mal o autarca começou o discurso, o cravo, preso entre dois botões da camisa, decidiu manifestar-se contra o protocolo, tombando insistentemente. Entre tentativas aflitas de domesticar a flor rebelde e olhares cúmplices da assistência, o presidente percebeu que naquele dia, mais do que palavras, valia o exemplo: perante a teimosia da liberdade, só há uma solução — deixar o cravo ser livre. E assim o pousou no púlpito.