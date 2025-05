O homem não descola!!

Jorge Faria deixou de ser, voluntariamente, presidente da Câmara Municipal do Entroncamento em Janeiro, passando o cargo a ser exercido por Ilda Joaquim, que foi, nos últimos doze anos, vereadora e também vice-presidente. O problema é que Jorge Faria não descola e continua a aparecer, em lugar de destaque, nas cerimónias públicas, gerando alguns equívocos. Há quem continue a tratá-lo por presidente da câmara, mesmo com a actual presidente ao lado. O caso mais recente foi no espectáculo de 25 de Abril, quando os agradecimentos do grupo que interpretou canções de José Afonso foram... para ele.