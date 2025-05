Por quem os sinos dobram

A sessão solene do 25 de Abril em Vila Franca de Xira foi realizada no Largo da Igreja em Castanheira do Ribatejo.

A sessão solene do 25 de Abril em Vila Franca de Xira foi realizada no Largo da Igreja em Castanheira do Ribatejo. O objectivo da sessão ao ar livre foi aproximar a comunidade do poder local. Tudo corria bem até ao discurso de Bruno Cordeiro, do PS, já perto do final da sessão, quando os sinos da igreja começaram a bater desenfreadamente. Elevando o tom de voz para se fazer ouvir, Bruno Cordeiro acabou depois por ser surpreendido pela sirene dos bombeiros ao meio dia, obrigando-o literalmente a gritar do palanque para poder ser ouvido entre a sirene e os sinos. O que vale é que era dia da liberdade, senão alguns velhos do Restelo ainda diriam que foi alguma tentativa para condicionar a voz do autarca!.