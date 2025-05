Em tempos de eleições não se limpam armas

Nem no dia em que se comemora a liberdade trazida pelo 25 de Abril de 1974, se poupam alguns políticos tomarenses a intervenções político-partidárias incisivas no âmbito das eleições que se aproximam.

Nem no dia em que se comemora a liberdade trazida pelo 25 de Abril de 1974, se poupam alguns políticos tomarenses a intervenções político-partidárias incisivas no âmbito das eleições que se aproximam. Aconteceu na cerimónia oficial da Assembleia Municipal de Tomar alusiva ao Dia da Liberdade, onde o deputado do PSD, Ricardo Carlos, aproveitou a oportunidade para dar algumas alfinetadas no presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS). O PSD foi mesmo o único partido a aproveitar a ocasião para “fazer campanha”. Como diz a voz popular, em tempo de guerra (eleitoral) não se limpam armas....