Sem galochas nada feito

As más condições proporcionadas a quem frequenta o complexo desportivo da Escola Superior Agrária de Santarém para acompanhar eventos desportivos, nomeadamente de futebol de formação, como foi o caso do recente Santarém Cup, foram mencionadas pela vereadora do Chega na última reunião de câmara. Manuela Estêvão focou-se nas instalações sanitárias, que considerou não serem dignas de quem nos visita, mas o Cavaleiro Andante detectou outros problemas, como este autêntico lamaçal na zona de estacionamento, que apelava ao uso de galochas durante os dias do torneio....