Valamatos, o contador de fábulas

Na última sessão da Assembleia Municipal de Abrantes, o presidente daquele município, Manuel Valamatos (PS), contou a fábula do Burro e do Tigre em resposta à posição do movimento Alternativacom sobre o relatório de contas da autarquia que mereceu críticas, nomeadamente sobre taxas de execução e resultado líquido negativo da Tagusvalley. Para bom entendedor, a historieta serviu para o autarca dizer, por outras palavras, que não perde tempo a discutir com burros que na sua óptica não vêem a verdade e a distorcem tal como o burro da fábula que teimava que a relva era azul. Já que o autarca socialista gosta de histórias - e tendo em conta que ainda agora se celebrou Abril -, o Cavaleiro Andante aproveita para meter o bedelho já que ainda estamos a festejar Abril, aconselha-o a encontrar para a próxima vez uma mensagem igualmente digna de levar há próxima sessão de assembleia municipal.