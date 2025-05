Vasco Cunha saiu da política mas continua de olho no PSD

O ex-vereador na Câmara do Cartaxo e ex-deputado à Assembleia da República, Vasco Cunha, pode estar mais ausente das lides políticas, mas nem por isso fechou os olhos à preocupante realidade que vive o partido de que é militante a nível distrital. Numa publicação na sua página de Facebook de apoio à candidatura independente de Rui Martinho, Vasco Cunha dá uma cacetada na concelhia do partido na Chamusca que preteriu o apoio ao actual presidente da junta, que ganha eleições há três mandatos. “Percebe-se que o PSD da Chamusca deixou de respirar. Está capturado há mais de 20 anos e não existe na acção política local e só aparece em manigâncias internas de escolhas para deputados e afins”, lê-se. Um remate ao ângulo que devia encher de vergonha o actual presidente da distrital do partido, Ricardo Oliveira, e o anterior, o secretário de Estado, João Moura, o principal obreiro do estado a que chegou o PSD no distrito de Santarém.