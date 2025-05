Mistério de Abril

O discurso do presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), durante a cerimónia oficial do 25 de Abril, deixou alguns recados sem destinatários identificados.

A quem se referiria o autarca quando declarou: "Abril trouxe-nos a capacidade de não permitirmos, utilizando a arma mais poderosa do povo, o voto, a continuidade daqueles que confundem a nobreza da política e a possibilidade momentânea do exercício da mesma, como modo de vida permanente e ou profissão e que se arrastam durante décadas em lugares de relevo público, contornando em muitos casos a Lei emanada pela Casa da Democracia, que ao limitar os mandatos políticos pretendeu dar eco aqueles que fizeram Abril".

Aqui fica o desafio. Quem acertar no nome ganha uma viagem a Almeirim, com direito a degustação de sopa da pedra e melão à descrição.