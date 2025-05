O arroz doce faz milagres

Na inauguração do novo posto de informação turística de Samora Correia houve discursos, houve palmas e, claro, houve arroz doce, porque em terra de carolino quem adoça a boca, conquista o coração.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Na inauguração do novo posto de informação turística de Samora Correia houve discursos, houve palmas e, claro, houve arroz doce, porque em terra de carolino quem adoça a boca, conquista o coração. Entre políticos, técnicos e curiosos, duas meninas de palmo e meio deram o exemplo: provaram o arroz doce com a solenidade de quem testa a qualidade de um produto nacional. Quem sabe, depois desta experiência gastronómica, não teremos em breve duas embaixadoras oficiais do arroz carolino.