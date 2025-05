Deputados de Ourém enganaram-se na assembleia

A última sessão da Assembleia Municipal de Ourém começou com momentos de pura campanha eleitoral para as eleições legislativas. No período antes da ordem do dia, dois eleitos, um do PS e outro do PSD, decidiram apelar ao voto dos oureenses nos seus partidos. O momento, destinado a intervenções de interesse local ou declarações políticas gerais, foi todo gasto com campanha política. Não seria mais útil para os cidadãos debaterem-se assuntos relacionados directamente com o concelho? Ou os autarcas por aquelas bandas já não sabem a quantas andam e misturam alhos com bugalhos como se estivessem na Assembleia da República? Se assim é, haja uma alma caridosa que os resgate das nuvens e os devolva novamente ao Planeta Terra....