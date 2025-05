Divórcio ribatejano

Em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, o vereador David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), mostrou um folheto turístico que está a ser distribuído às portas de Lisboa dando nota da diversidade da região do Ribatejo mas, curiosamente, o Ribatejo desse folheto termina em Azambuja e Benavente. O concelho de Vila Franca de Xira - que até tem uma das festas mais conhecidas do Ribatejo, o Colete Encarnado - não está mencionado no folheto. “Fomos excluídos e isso mostra a importância que os senhores dão ao turismo”, criticou o autarca. Este é um velho problema, o de VFX estar entalado entre duas regiões de turismo, a de Lisboa e a do Alentejo e Ribatejo. Por este andar, o melhor mesmo é lançar-se a solo e não contar com nenhuma delas....