Tourada sem touros

A corrida de toiros que, no último domingo, se devia ter realizado na praça de toiros Palha Blanco em Vila Franca de Xira foi cancelada à última hora devido à chuva e o que se seguiu nos dias seguintes foi uma verdadeira tourada. De um lado, os toureiros, que acharam que o piso não estava em condições para lidar toiros e culparam os empresários da praça. Do outro, os empresários, que garantiram que tudo estava em condições e que a culpa de não haver corrida foi dos artistas, que se mostraram umas prima-donas com medo de um piso mais fofinho. E, por último, os aficionados, que ficaram à porta durante mais de uma hora a ver no que a coisa ia dar e acabaram por ir para casa sem ver uma única lide. Para quem acusa as touradas de terem cada vez menos emoção, o que aconteceu veio provar o contrário: emoção e entusiasmo não falta, mesmo sem touros. Basta meter um bocadinho de chuva pelo meio!.