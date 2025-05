Américo Costa e o Joli

Américo Costa, único representante do Chega na Assembleia Municipal de Tomar, que se intitula como o maior defensor do rio Nabão e fundador do grupo ambientalista Aqua Tomar.

Américo Costa, único representante do Chega na Assembleia Municipal de Tomar, que se intitula como o maior defensor do rio Nabão e fundador do grupo ambientalista Aqua Tomar, é também conhecido por ser um grande defensor dos animais. O seu cão, conhecido por Joli, será o canídeo mais famoso de Tomar, pois as fotos que o deputado partilha nas redes sociais são quase sempre com a sua companhia. Será que, depois de já ter experimentado outros partidos, ainda o vamos ver como candidato do PAN?.